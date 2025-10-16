Рынок акций ускорил рост на фоне возможного разговора Путина и Трампа

К 17:26 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2 594,41 пункта, индекс РТС - 1 036,66 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии на фоне сообщений о возможном намерении президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным на 17:09 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 2,21% - до 2 601,54 и 1 039,51 пункта соответственно. К 17:26 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2 594,41 пункта (+1,93%), индекс РТС - 1 036,66 пункта (+1,93%).

Как сообщил американский портал Axios со ссылкой на источник, президент США Дональд Трамп 16 октября рассчитывает провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. По словам источника, американский лидер намерен обсудить конфликт на Украине.

В пятницу Трамп планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского.