На недропользование в рамках госпрограммы на три года выделили 130 млрд рублей

В развитие отрасли вкладывают средства компании-недропользователи, частные инвестиции задействованы как в геологоразведке, так и в добыче, отметил глава Минприроды Александр Козлов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. На недропользование в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в течение трех лет запланировано направить 130 млрд рублей, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе заседания комитета по бюджету и налогам РФ в Госдуме.

"Недропользование. Финансируется также через госпрограмму "Воспроизводство и использование природных ресурсов". На три года - 130 млрд рублей. Это именно государственные деньги. Безусловно, в развитие отрасли вкладывают средства компании-недропользователи, частные инвестиции задействованы как в геологоразведке, так и в добыче", - отметил он.

Козлов добавил, что за счет бюджета финансируются начальные этапы геологоразведочных работ. "Сейчас у нас акцент на Сибири и Дальнем Востоке. Это второй этап федерального проекта "Геология, возрождение легенды". Планируем, что за три года геологи разведают запасы таких полезных ископаемых как вольфрам, графит, литий, марганец, молибден, титан, уран", - добавил он.

Все эти работы выполняет компания "Росгеология", где сконцентрированы все государственные компетенции по геологоразведке, подчеркнул министр. Уровень региональной геологической изученности в 2026 году составит 69,9%.

"На сегодняшний день мы принесли в бюджет 125 млрд рублей. Это поступления за пользование недрами, лесным фондом, водными ресурсами, экологические сборы, платежи и штрафы за вред окружающей среде. На плановую трехлетку у нас задача обеспечить бюджет на 432 млрд рублей", - сообщил он.