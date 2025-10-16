Маркировка для продукции "Просвещения" может начаться 1 сентября 2026 года

Это поможет избежать подделок, сообщил генеральный директор организации Михаил Кожевников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Продукцию Группы компаний "Просвещение" могут начать маркировать с 1 сентября 2026 года. Это поможет избежать подделок, сообщил генеральный директор организации Михаил Кожевников.

"К сожалению, по достаточно высоким ценам в систему вступает контрафактная продукция, которую мы каждый год выявляем. <…> Мы видим один из способов эффективной борьбы с данным пороком. Это цифровая маркировка. Уже прошел эксперимент по цифровой маркировке. Думаю, что с 1 сентября следующего года мы и система будем готовы к использованию. Поэтому я прошу Совет Федерации поддержать это решение, когда оно вам поступит на одобрение", - сказал он.

Кожевников также рассказал, что благодаря закону, позволяющему использовать для подготовки учебников материалы, которые принадлежат издательству, получается обеспечить преемственность в изучении предметов, упростить работу с учителями по внедрению и ускорить переход государства на единые учебники. Глава организации также рассказал, что цена за такие учебники составила не более 500 рублей.