В Адыгее Ozon запустил новый логистический центр в промпарке "Энем"

Там можно хранить более 10 млн товаров и обрабатывать свыше 180 тыс. заказов в сутки, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 16 октября. /ТАСС/. Первый резидент промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе Адыгеи - компания Ozon - открыла новый логистический центр, который позволит при выходе на полную мощность обрабатывать более 550 тыс. заказов ежедневно. Запуск фулфилмент-центра поспособствует созданию нескольких сотен рабочих мест, сообщил в своем канале в Max глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В Тахтамукайском районе, на территории многофункционального парка, завершился важный этап масштабного инвестиционного проекта - заработал новый фулфилмент-центр компании Ozon. Уже сейчас там можно хранить более 10 млн товаров и обрабатывать свыше 180 тыс. заказов в сутки. А после выхода на полную мощность склад удвоит свои площади и сможет обрабатывать более 550 тыс. заказов ежедневно. Запуск нового фулфилмент-центра связан с растущим спросом на услуги маркетплейса в ЮФО", - написал он.

Глава республики отметил, что власти Адыгеи за последние годы сделали акцент на создание логистических центров, чему способствует выгодное географическое положение региона, а также конструктивное взаимодействие с надежными инвесторами, среди которых - компания Ozon. Она давно работает в Адыгее, масштабируя бизнес.

"Мы заинтересованы в развитии партнеров, которые вкладывают в регион новые инвестиции, создают рабочие места. Со своей стороны республика оказывает такому бизнесу поддержку, предоставляет выгодные условия для реализации инвестпроектов. Пример этому - открытие большого комплекса Ozon полного цикла обработки, где будут созданы сотни рабочих мест. Важно и то, что это один из крупных проектов, который реализован на территории многофункционального парка в поселке Энем - это большая промышленная площадка с максимально благоприятными условиями ведения бизнеса, и первым ее резидентом стала компания Ozon", - уточнил Кумпилов.

Он также обратил внимание на высокий спрос со стороны инвесторов на размещение в промзоне. Ряд компаний уже выразили готовность стать его резидентами, и, таким образом, промпарк становится настоящей точкой роста экономики всей Адыгеи, внося вклад в выполнение задачи по развитию отечественной промышленности.

В пресс-службе главы Адыгеи также рассказали, что инвестиции компании в техническое обеспечение объекта превышают 2,8 млрд рублей. Склад будет осуществлять полный цикл обработки заказов - от приема товаров до формирования посылок и передачи товаров курьерам в доставку до клиентов либо в пункты выдачи. В рамках первой очереди проекта площадь объекта составила 40 тыс. кв. м, а после выхода на полную мощность площадь склада увеличится до 80 тыс. кв. м, а число товаров, которые можно разместить на складе - до 20 млн.