Глава группы "Россети" рассказал о главных тенденциях в энергетике

Одним из основных факторов, стимулирующих электропотребление, является строительство мощных дата-центров, отметил Андрей Рюмин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Строительство дата-центров, развитие городов и цифровизация населения являются одними из главных факторов, стимулирующих электропотребление в мире. Об этом глава группы "Россети" Андрей Рюмин рассказал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя", которую открыл президент РФ Владимир Путин.

"Многие эксперты говорят, что мы вступаем в "эру электричества". Одним из основных факторов, стимулирующих электропотребление, является строительство мощных дата-центров. Большое значение имеют также развитие городов и агломераций, цифровизация населения, стремительный рост электротранспорта. Все эти глобальные тренды актуальны и для нашей страны", - отметил Рюмин.

Наглядным примером является Москва, где ежегодно "Россети" подключают к сети более 8 тыс. потребителей. Это многоэтажные жилые комплексы, предприятия и логистические центры, инфраструктура для электротранспорта и множество других объектов. Мощность, предоставляемая новым абонентам, сопоставима с потреблением целого региона, например, Калининградской области, подчеркнул он.

Еще одним фактором, влияющим на рост спроса на электроэнергию в России, является повсеместное использование систем кондиционирования. Из-за этого во многих регионах появились летние пики нагрузки, которые зачастую превосходят зимние.

Строительство центров обработки данных, связанное с развитием искусственного интеллекта, цифровых сервисов, майнингом валюты, также оказывает большое влияние на рост потребления. Как отметил Рюмин, уже сегодня "Россети" выдают из сети более 1 ГВт мощности для электроснабжения дата-центров, а идет работа по заявкам еще более чем на 1,5 ГВт.

Президент РФ Владимир Путин выступил на сессии "Создавая энергетику будущего", которая стала центральным событием форума "Российская энергетическая неделя".

В дальнейшей дискуссии участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава группы "Россети" Андрей Рюмин и руководители других крупнейших компаний ТЭК. В ходе сессии обсуждались основные тенденции энергетики и решения, необходимые для выработки эффективных ответов на возникающие вызовы.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.