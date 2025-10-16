Индекс РТС замедлил рост после публикации ЦБ официальных курсов валют

По состоянию на 18:01 мск индекс находился на уровне 1 038,56 пункта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Индекс РТС замедлил рост после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 17 октября до 79,08 рубля, евро - до 92,08 рубля, юаня - до 11,06 рубля.

По данным на 17:50 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи росли на 2,65% - до 1 043,93 и 2 612,59 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 18:01 мск индекс РТС замедлил рост и находился на уровне 1 038,56 пункта (+2,12%), индекс Мосбиржи рос до 2 607,22 пункта (+2,44%).