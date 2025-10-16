КС прояснил порядок определения страны происхождения товара при параллельном импорте

Правовой вопрос возник в связи с жалобой компании ООО "Атлант", которой в 2022 году предложили уплатить антидемпинговую пошлину по причине расхождения данных о стране назначения товара в предоставленных таможенному органу документах

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Российской Федерации определил порядок определения страны происхождения товара для цели уплаты антидемпинговых пошлин в случае смены грузополучателя или страны назначения товара. Об этом сообщает пресс-служба КС РФ.

"Несоответствие других сведений в сертификате само по себе не означает неподтвержденность происхождения товара. Более того, в ходе обычной хозяйственной деятельности грузополучатель или страна назначения товара могут измениться. При этом ранее выданный сертификат о происхождении товара замене не подлежит и его подлинность под сомнение не ставится", отметили в пресс-службе.

Правовой вопрос возник в связи с жалобой компании ООО "Атлант", которой в 2022 году предложили уплатить антидемпинговую пошлину по причине расхождения данных о стране назначения товара в предоставленных таможенному органу документах. Так, в сертификате о происхождении указывалась страна Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где находился первоначальный грузополучатель, а не РФ, так как товар ввозился транзитом из страны, не входящей в ЕАЭС. Тогда как в декларации в качестве страны назначения указывалась РФ.

Из-за расхождения данных в сертификате и декларации таможня сочла происхождение товара неподтвержденным и предложила заявителю уплатить антидемпинговую пошлину, взимаемую в подобных случаях. Суды также согласились с тем, что сертификат происхождения товара не подтверждает, "хотя в нем и указаны соответствующие иным документам сведения о стране происхождения товара и о месте его производства", добавили в пресс-службе.

Позиция Конституционного суда

В соответствии с российским законодательством и правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), требуется документальное подтверждение происхождения товара, когда от этого зависит применение таможенно-тарифного регулирования. Сертификат о происхождении служит официальным документом, фиксирующим страну происхождения товара.

Следует отметить, что действующие нормативно-правовые акты не ставят признание страны происхождения в зависимость от стран, указанных в качестве точки назначения или грузополучателя. Существующее регулирование определяет исчерпывающей перечень случаев, дискредитирующих сертификат о происхождении. Не соответствие других сведений в сертификате не ведет к неподтвержденности страны происхождения товара. Изменение грузополучателя или страны назначения товара также не влияет на юридическую силу сертификата о происхождении.

В отношения осложненных иностранным элементом, органы публичной власти "должны стремиться к достижению наибольшей эффективности и исполнимости прав и свобод российского резидента" в соответствии с принципами справедливости и равенства. В конкретной ситуации это распространяется на предоставление дополнительных документов для достоверного выявления всех сведений.

"Обжалуемые законоположения [ ст. 20 и 21 ФЗ "О таможенном регулировании в РФ"] не исключают возможности установления для цели уплаты антидемпинговых пошлин страны происхождения товара на основании подлинного сертификата, если в ходе гражданского оборота меняются грузополучатель или страна назначения товара", - уточнили в пресс-службе.