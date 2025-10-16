ТМК планирует продать Челябинский завод металлоконструкций за 5,2 млрд руб

Другие акционеры ЧЗМК вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций на предложенных условиях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/.Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать все принадлежащие ей акции Челябинского завода металлоконструкций (ЧЗМК) - 96% - ООО "Таймыр инжиниринг" за 5,2 млрд рублей, следует из уведомления на сайте завода.

18 августа ЧЗМК получил от ТМК извещение о намерении продать свой пакет акций сторонней организации. Другие акционеры ЧЗМК вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения пакета акций на предложенных условиях. Срок реализации этого права истекает 20 октября 2025 года. Если заявлений от других акционеров не поступит, ТМК сможет завершить сделку с ООО "Таймыр инжиниринг".

В сентябре 2022 года группа "Синара" - акционер ЧЗМК - сообщила о намерении продать все принадлежащие акции ТМК. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ЧЗМК, количество отчуждаемых акций - около 3,275 млн. Стоимость пакета акций - не менее 8,5 млрд рублей.

ЧЗМК - одно из ведущих предприятий по производству стальных строительных конструкций, которое специализируется на изготовлении сборных конструкций для производственных зданий, объектов транспортной инфраструктуры и общественных сооружений. Производственные мощности завода включают четыре сборно-сварочных цеха, оснащенных современным автоматизированным оборудованием. В состав ЧЗМК входят пять конструкторских бюро. На предприятии работают более 1,7 тыс. человек.