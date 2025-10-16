В Карелии хотят вдвое снизить налоговые ставки для социальных предпринимателей

Глава региона Артур Парфенчиков также предложил пониженные ставки для малых компаний, которые занимаются разработкой или производством с использованием современных технологий

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали в первом чтении поправки в закон о налогах, внесенные главой республики Артуром Парфенчиковым. В частности, речь идет о снижении более чем в два раза налоговых ставок для социальных предпринимателей и малого бизнеса при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, написал в своем Telegram-канале глава региона.

"Внес ряд предложений о поправках в закон о налогах. Сегодня депутаты Заксобрания поддержали в первом чтении мою инициативу. <...> В рамках нового законопроекта предложил: поддержать социальных предпринимателей и малый бизнес, трудоустраивающих людей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о снижении налоговых ставок более чем в 2 раза", - сказано в сообщении.

Также руководитель республики предложил ввести пониженные ставки по налогу на прибыль для малых технологических компаний, которые занимаются разработкой или производством продукции с использованием современных технологий.

Еще одна инициатива - установить уровень налоговой задолженности предпринимателя, который позволит сохранить имеющиеся у него льготы, в размере не более 500 рублей. Ранее был недопустим долг даже в 1 рубль, добавил Парфенчиков. Также планируется установить для новых организаций-инвесторов, применяющих налоговые преференции, требование к размеру оплаты труда работников. Его величина должна быть не ниже 1,5 МРОТ с начислением районных коэффициентов.