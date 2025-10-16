Росрыболовство отметило снижение оптовых цен на сельдь

Российские рыбаки добыли порядка 470,5 тыс. тонн сельди в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь в России снижаются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Ранее "Известия" сообщили о том, что средняя потребительская стоимость соленой сельди в январе - сентябре 2025 года составила 375 рублей за 1 кг, что на 28% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

"Закупочные цены на рыбу ниже розничных, в настоящее время наблюдается снижение оптовой стоимости тихоокеанской и атлантической сельди. На формирование цен влияет ряд факторов, в том числе расходы на инвестиции в развитие отрасли, обеспечение работы промысловых судов, заработную плату персонала, логистику, рыбопереработку, а также ключевая ставка", - говорится в сообщении.

В Росрыболовстве подчеркнули, что ведомство следит за динамикой цен на рыбную продукцию.

В ведомстве также сообщили, что в 2025 году российские рыбаки добыли порядка 470,5 тыс. тонн сельди, что на 96,1 тыс. тонн выше, чем за аналогичный период 2024 года. В том числе вылов сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 423,6 тыс. тонн, что на 87,5 тыс. тонн выше показателя за аналогичный период 2024 года.