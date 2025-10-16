Россия и Таджикистан обсуждают проекты по разработке нефтяных месторождений

Речь идет о месторождениях в республике, отметили в кабмине РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан продолжают активно обсуждать участие российских компаний в совместных проектах по разработке нефтяных месторождений на территории этой среднеазиатской страны. Об этом сообщило правительство России по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумо на полях Российской энергетической недели.

"Продолжается обсуждение вопроса о реализации совместных проектов по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана", - говорится в сообщении.

Джума ранее говорил ТАСС, что Таджикистан предложил российским компаниям принять участие в освоении 22 перспективных нефтегазовых месторождений и проектах переработки. Страны определятся по совместным нефтегазовым проектам в этом году, а в 2026 году может начаться работа по их реализации.

Он отмечал, что основную часть нефтегазовой продукции страна импортирует из России. Освоение новых месторождений нефти и газа в Таджикистане позволит стране начать их экспорт в южном направлении.

В Таджикистане зарегистрировано порядка 28 месторождений нефти, разведанные запасы в стране составляют более 2 млн тонн, действуют 12 нефтеперерабатывающих предприятий. По данным Минэнерго Таджикистана, в 2024 году в республике было добыто свыше 16,1 тыс. тонн нефти, что недостаточно для обеспечения НПЗ, поэтому страна импортирует нефтепродукты и газ.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.