Компании РФ и Узбекистана рассматривают разработку месторождений в республике

Речь идет о трудноизвлекаемых запасов углеводородов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компании РФ и Узбекистана изучают сотрудничество по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Узбекистане, говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым на Российской энергетической неделе.

"Нефтегазовые компании стран рассматривают возможности сотрудничества по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане", - отмечается в сообщении.

В 2024 году в Узбекистан было поставлено 233,5 тыс. тонн российской нефти.

Новак обсудил с Мирзамахмудовым развитие сотрудничества в газовой, нефтяной, атомной отраслях. В сообщении отмечается, что октябре этого года был дан старт строительству в Узбекистане первого энергоблока атомной станции малой мощности, который строится с участием российских партнеров.

