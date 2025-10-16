Министр коммерции КНР указал главе Apple на ущемление интересов Китая

Ван Вэньтао напомнил, что Пекин и Вашингтон с мая провели четыре раунда переговоров по торговле, которые способствовали стабилизации китайско-американских отношений

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Власти США ущемляют экономические интересы Китая, невзирая на недавно достигнутый консенсус между лидерами двух стран. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с генеральным директором американской корпорации Apple Тимом Куком.

"Недавние колебания в китайско-американских торгово-экономических отношениях главным образом вызваны интенсивным введением Соединенными Штатами ряда ограничительных мер в отношении Китая после наших двусторонних переговоров в Мадриде, что серьезно ущемляет интересы КНР, противоречит атмосфере переговоров в торгово-экономической сфере", - приводит сайт Минкоммерции слова Ван Вэньтао.

Он напомнил, что Пекин и Вашингтон с мая провели четыре раунда переговоров по торговле, которые способствовали стабилизации китайско-американских отношений. Ван Вэньтао отметил, что для поддержания всеобщей стабильности необходимо, чтобы Китай и США сделали шаги навстречу друг другу. Глава Минкоммерции выразил надежду, что Соединенные Штаты проявят солидарность с КНР в поиске решений по урегулированию существующих проблем путем равноправного диалога и консультаций, ради формирования более благоприятной среды для сотрудничества "в соответствии с важным консенсусом на высшем уровне".

Ван Вэньтао подчеркнул, что правительство Китая будет целенаправленно проводить политику открытости, постоянно оптимизировать деловую среду, предоставлять иностранным компаниям возможность участвовать в развитии КНР. Он указал на заинтересованность Пекина в углублении сотрудничества с Apple, в наращивании взаимодействия в инвестиционной сфере.