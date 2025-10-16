"Газпром" и Вьетнам обсудили сотрудничество в газовой сфере

Стороны провели рабочую встречу на полях Российской энергетической недели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провели рабочую встречу на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Стороны рассмотрели актуальные и перспективные направления сотрудничества в газовой сфере", - сказано в сообщении холдинга.

В мае Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в обеспечении энергетической безопасности. В частности, стороны обсуждали поставки и переработку нефти и сжиженного природного газа из России во Вьетнам.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.