"Русское радио" наградили орденом Почета

Радиостанция получила награду за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Коллектив "Русского радио" награжден орденом Почета за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Об этом объявили на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 30-летию радиостанции.

"Русское радио" стало первой российской радиостанцией, удостоенной такой награды. Она вручается за высокие достижения и заслуги перед государством и обществом.

"За 30 лет мы собрали множество профессиональных наград - "Знак качества", "Овация", EFFIE, "Радиомания" и другие, - и даже два рекорда Гиннесса. Но вручение коллективу "Русского радио" ордена Почета - самый главный знак признания для нас. Сегодня "Русское радио" слушают около 24 миллионов человек ежемесячно в FM-диапазоне и миллионы слушателей онлайн. Наш сигнал ловят более чем в 3 000 городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Абхазии, Армении, на Кипре и в Приднестровье", - сказала генеральный директор "Русской медиагруппы" Любовь Маляревская.

Председатель совета директоров, президент "Русской медиагруппы" Сергей Бунин также подчеркнул, что особенной частью работы для медиагруппы является поддержка тех, кто находится на передовой. "Особенно в этот непростой период людям важно чувствовать тепло и заботу. И мы стараемся доступными для нас средствами поддерживать силу духа наших защитников. Я хочу поблагодарить артистов, которые принимают участие в наших мероприятиях, за их активную гражданскую позицию. Они делают это бескорыстно, и это дорогого строит. И орден Почета мы разделяем с этими исполнителями", - сказал он.

Ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин рассказал о проекте радиостанции в честь 30-летия - "Радиопочта". Для возрождения традиции бумажных писем с 20 октября года можно будет направлять в адрес студии рукописные поздравления с юбилеем. Авторов самых креативных поздравлений будет ждать обратное письмо, написанное от руки одним из ведущих "Русского радио" на эксклюзивной праздничной открытке в сувенирном конверте.

На пресс-конференции представили юбилейный почтовый конверт с изображением ордена Почета и праздничные открытки с личными поздравлениями ведущих "Русского радио". Как рассказала директор по внешним коммуникациям "Почты России" Екатерина Куманина, 1 миллион уникальных почтовых конвертов скоро отправятся в отделения "Почты России", такой конверт можно будет купить во всей почтовой сети по всей стране. В рамках торжественной церемонии гашения спикеры поставили свои подписи на конвертах и оттиски сувенирного штемпеля, специально изготовленного с актуальной датой гашения - 16 октября 2025 года.