Глава Минфина Бразилии заявил о потеплении в отношениях с США

Руководству южноамериканской республики удалось сконцентрировать внимание Белого дома исключительно на двусторонних экономических вопросах, указал Фернанду Аддад

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 октября. /ТАСС/. Власти Бразилии и США создали условия для восстановления отношений, так как руководству южноамериканской республики удалось сконцентрировать внимание Белого дома исключительно на двусторонних экономических вопросах. Такое мнение выразил министр финансов страны Фернанду Аддад.

"Характер [отношений] изменился. Я пока не знаю, какие нас ждут перспективы, но считаю, что мы открыли путь к установлению теплых отношений, отделив политический аспект от экономического", - приводит его слова CNN Brasil.

Как отметил телеканал, в Белом доме пройдет встреча министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйры с госсекретарем США Марко Рубио. Глава бразильского ведомства намерен обсудить с американской стороной тарифные меры США в отношении бразильских товаров. Встреча станет продолжением переговоров глав государств Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дональда Трампа. Лидеры провели телефонный разговор ранее в октябре и договорились продолжать контакты.

США ввели тарифы на бразильские товары в начале августа. На ряд статей экспорта в США размер пошлин достигает 50%, к ним относятся в первую очередь кофейная и мясная продукция. В то же время в Вашингтоне приняли решение освободить от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. В июле президент Бразилии обещал дать зеркальный ответ, однако позже выразил надежду, что власти республики смогут добиться пересмотра пошлин путем переговоров.