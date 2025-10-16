Сенат США не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства

Это происходит в 10 раз за последние недели

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Сенат конгресса США уже в 10 раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Читайте также

Бюджетный кризис в США, или Как Трамп "наклонил" демократов

В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный палатой представителей документ поддержал 51 член верхней палаты конгресса, против высказались 45. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.

Таким образом, демократы не приняли предложение лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна (от штата Южная Дакота) одобрить упомянутый документ, а после этого рассмотреть в отдельном законопроекте те статьи расходов, по которым две партии пока не могут достичь согласия. Внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства сенат ранее также отклонял не менее семи раз.

Административно-бюджетное управление Белого дома 14 октября сообщило, что вашингтонская администрация намерена обеспечить дальнейшую выдачу зарплаты американским военным и сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства (шатдаун), а также планирует новые сокращения госаппарата. По словам источников портала Punchbowl News, "Белый дом готовится к продолжительному шатдауну и нашел несколько новых источников финансирования для важнейших программ". Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил, что администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд госпрограмм.

Шатдаун в США

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).