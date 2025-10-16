Бывшая холдинговая компания "Циан" редомицилирована в России

Редомициляция Cian Plc - завершающий этап корпоративной реструктуризации "Циан"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бывшая холдинговая компания "Циан", Cian Plc, редомицилирована в РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Международная компания публичное акционерное общество "Циан" (МКПАО "Циан") объявляет о завершении редомициляции с Кипра своей дочерней компании Cian Plc. 15 октября 2025 года она была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в качестве международной компании акционерного общества (МКАО) "ЦН", - отмечается в материалах.

Редомициляция Cian Plc - завершающий этап корпоративной реструктуризации "Циан". Ранее холдинговая компания группы была зарегистрирована в РФ.

По итогам редомициляции менеджмент планирует вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 рублей на акцию. После переезда расписки Cian Plc будут автоматически и принудительно конвертированы в акции редомицилированной компании. Компания рассматривает варианты последующего обмена этих ценных бумаг на акции МКПАО "Циан", которые торгуются на Московской бирже.

"Циан" завершила регистрацию холдинговой компании в России в сентябре 2024 года. Акционеры одобрили процедуру весной 2025 года. Cian Plc подавала запрос регулятору Кипра на редомициляцию в августе.