Стоимость золота обновила исторический максимум

Она превысила отметку $4 300 за тройскую унцию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 300 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 19:18 мск, цена на драгметалл составляла $4 305,3 за тройскую унцию (+2,47%). По состоянию на 19:33 мск стоимость золота замедлила рост до $4 300,3 за унцию (+2,35%).

С начала года цена на драгметалл выросла на 59,19%, с начала октября - на 8,02%.

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на Comex росла на 3,8% и составляла $53,33 за тройскую унцию.

Кроме того, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ускорила рост и находилась на уровне $1 687 за тройскую унцию (+6,11%). Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX замедлила рост до $1 758,1 за тройскую унцию (+4,16%).