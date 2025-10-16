Reuters: Катар может остановить поставки СПГ в Европу

По информации агентства, это связано с крупными штрафами за нарушение компаниями климатических норм

ДОХА, 16 октября. /ТАСС/. Катар не сможет вести бизнес в Евросоюзе, в том числе обеспечивать поставки сжиженного природного газа (СПГ), если Еврокомиссия (ЕК) не пересмотрит законодательство в сфере корпоративной устойчивости, предполагающее крупные штрафы за нарушение компаниями климатических норм. Об этом агентству Reuters заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Qatar Energy не сможет оправдать ведение бизнеса в ЕС, будь то [поставки] СПГ или другой продукции, из-за серьезного риска, которому компания подвергнется в связи с чрезмерным характером предлагаемых правил, которые в итоге нанесут ущерб конечным потребителям в Европе", - сказал катарский госминистр. Как отметил аль-Кааби, наибольшую обеспокоенность Дохи вызывает потенциальный штраф в размере до 5% от общей мировой выручки, который компании могут получить за то, что не имеют планов по адаптации к изменению климата, соответствующих Парижскому соглашению по климату.

По его словам, Катар "уже почти год стремится к конструктивному взаимодействию с ключевыми игроками как в Еврокомиссии, так и во всех государствах - членах ЕС" по вопросу о пересмотре Директиву о должной осмотрительности в сфере корпоративной устойчивости. Однако, отметил госминистр, ЕК пока не отреагировала на запросы со стороны Катара.

По словам главы Qatar Energy, страны ЕС должны определиться, хотят ли они привлекать инвестиции в сообщество путем изменения правил корпоративной устойчивости, или же рискнут и поставят под угрозу усилия, направленные на повышение конкурентоспособности и предотвращение экономического спада.

В декабре 2024 года аль-Кааби заявил в интервью британскому изданию Financial Times, что Доха прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если страны сообщества будут штрафовать компании на 5% от годовой выручки за несоответствие критериям по выбросам углекислого газа и несоблюдение прав человека. Эти меры вступят в силу с 2027 года и станут частью политики ЕС, направленной на достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Госминистр выразил мнение, что применение директивы может повлиять на весь экспорт Катара в Европу, включая удобрения и нефтехимию, а также инвестиции государственного фонда Qatar Investment Authority. В январе этого года министр финансов Катара Али бен Ахмед аль-Кувари заявил, что Доха будет искать другие рынки сбыта для своей продукции, если на катарские компании будет оказываться давление.

Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа. В июле страна стала вторым крупнейшим экспортером СПГ в мире после США, следует из отчета Форума стран - экспортеров газа. 25 февраля 2024 года аль-Кааби объявил о намерении национальной нефтегазовой компании эмирата увеличить к 2030 году объемы производства СПГ до 142 млн тонн в год.