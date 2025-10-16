Wildberries проверит наличие на площадке присыпки Johnson's Baby Powder

При обнаружении каких-либо нарушений платформа примет незамедлительные меры по блокировке этих товаров на витрине

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries начал внутреннюю проверку по наличию детской присыпки Johnson's Baby Powder производства фармацевтической корпорации Johnson & Johnson на основе талька, содержащего асбест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Маркетплейс уже запустил внутреннюю проверку по наличию продукции данного бренда на площадке и при ее выявлении запросит необходимую документацию у продавцов. При обнаружении каких-либо нарушений платформа примет незамедлительные меры по блокировке этих товаров на витрине", - сказано в сообщении.

Кроме того, компания ожидает решения государственных органов по этому случаю и примет все необходимые меры в соответствие с ним. В случае, если результаты проведенных испытаний и лабораторных исследований подтверждают какие-либо нарушения в продукции, в компании незамедлительно снимут карточки этих товаров с витрины, отметили в пресс-службе РВБ.

Ранее газета The Guardian сообщила о том, что около 3 тыс. жителей Великобритании подали в суд на американскую фармацевтическую корпорацию Johnson & Johnson, обвиняя ее в продаже присыпки на основе талька, содержащего асбест. Потребители утверждают, что у них или их родственников развилась онкология из-за использования детской присыпки Johnson's Baby Powder.