"Дочке" OMV запретили арбитраж за рубежом

Суд полностью удовлетворил иск "Газпром экспорта"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" австрийской нефтегазовой компании OMV - OMV Gas Marketing and Trading GmbH, продолжать арбитражное разбирательство в Стокгольме, следует из картотеки арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах дела.

В конце мая 2024 года российский арбитраж уже удовлетворил одно исковое заявление "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing & Trading GmbH - о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. Тогда суд постановил взыскать в случае нарушения запрета с австрийской компании в пользу "Газпром экспорта" €575,3 млн.

OMV Gas Marketing & Trading GmbH является дочерней компанией австрийской OMV AG. Контракт между "Газпром экспортом" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию действовал до 2040 года.

Однако OMV в середине декабря 2024 года разорвала контракт с "Газпромом" из-за прекращения поставок со стороны российской компании в ноябре. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с "Газпром экспортом" €230 млн в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода "Северный поток" и в условиях недоступности газопровода Ямал - Европа из-за санкций.

Позднее OMV заявила, что в начале января 2025 года выиграла в суде Стокгольма спор по еще одному контракту на поставку газа с "Газпром экспортом" - на этот раз по австрийскому после положительного для себя решения по контракту в Германию - и зачла €48 млн компенсации в счет своих обязательств по договору.