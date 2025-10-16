"Роснефть" представила юбилейный пятидесятый автомаршрут - "Жемчужина юга России"

Он проходит через Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Роснефть" совместно с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края презентовала новый маршрут для автотуристов по городам Кавказских Минеральных Вод - "Жемчужина юга России", говорится в сообщении компании.

"Жемчужина юга России" проходит через четыре главных города Кавказских Минеральных Вод - Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. Следуя по маршруту, туристы смогут увидеть колоритные терренкуры и целебные бюветы, место дуэли Лермонтова, Цандеровский институт механотерапии - прародителя современных фитнес-центров, а также многие другие достопримечательности края. Общая протяженность маршрута составляет порядка 100 км, он объединяет в себе 35 самых популярных и значимых локаций КМВ и пролегает через 10 автозаправочных комплексов "Роснефть". Новый маршрут стал пятидесятым, разработанным "Роснефтью" для путешествующих на автомобилях по регионам страны.

Как отмечается в сообщении, маршрут "Жемчужина юга России" - это путешествие по самым популярным и значимым локациям Кавказских Минеральных Вод, где природные богатства и живописные пейзажи тесно связаны с уникальной историей. Первая точка маршрута - Железноводск. Город-курорт знаменит минеральными источниками и привлекает туристов живописной природой. Туристы могут посетить Курортный парк с каскадной лестницей, скульптурами и архитектурными памятниками, а также визитную карточку и символ Железноводска - Пушкинскую галерею. Ее здание с небольшим изящным куполом находится в Лечебном парке. Сам Пушкин побывал в Железноводске в 1820 году, именно здесь родилась идея поэмы "Кавказский пленник". Также в Железноводске автопутешественников ждет Дворец Эмира Бухарского - уникальный архитектурный памятник в восточном архитектурном стиле, чьи купола, минарет, узорчатые балконы и затейливая резьба будто сошли со страниц сказок "Тысячи и одной ночи".

Следующая локация - Пятигорск. Здесь путешественников ждет дегустация целебной минеральной воды, панорамы гор и лермонтовские места. Например, "Домик Лермонтова", где поэт провел последние месяцы жизни и написал многие знаменитые стихотворения. Дом сохранил свой первозданный вид. В коллекции музея есть уникальные экспонаты, в том числе личные вещи поэта. В Пятигорске туристы смогут прочувствовать атмосферу произведений великого русского поэта, погрузиться в его жизнь и творчество, пройдясь по Лермонтовской галерее, а также посетив озеро Провал и совершив променад по Емануелевскому парку.

Третий город маршрута - Ессентуки. Исторический, архитектурный и природный памятник, сердце курорта Кавказских Минеральных Вод - Курортный парк. В нем туристы смогут прогуляться по аллеям среди розовых клумб, увидеть легендарные скульптуры и попробовать минеральную воду. Любители оздоровительного отдыха также могут посетить знаменитую Грязелечебницу им. Н. А. Семашко либо провести время в прообразе современных тренажерных залов - Цандеровском институте механотерапии.

Новый маршрут заканчивается в Кисловодске. Визитная карточка города - Национальный парк - это 966 гектаров уникальных природных ресурсов на склонах Джинальского хребта. Общая протяженность дорожек терренкура составляет 24,3 км. В парке можно найти 900 видов травянистых растений, 217 видов птиц и 39 видов млекопитающих. Также автопутешественники могут поближе познакомиться с историей курортного города и всего Ставропольского края в уникальном музее "Визит-центр" Национального парка "Кисловодский" и отдохнуть в знаменитой Нарзанной галерее - одном из старейших памятников архитектуры в Кисловодске.

О проекте

"Роснефть" активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма - совместно с партнерами компанией разработано уже 50 маршрутов для автопутешествий по стране. Часть из них представлена на собственной информационно-сервисной платформе "Роснефти" - "Горизонты России", которая работает по принципу конструктора, позволяя туристам прокладывать маршрут самостоятельно через АЗС компании.

"Жемчужина юга России" - уже второй маршрут "Роснефти" по Ставропольскому краю. В 2024 году компания и правительство Ставропольского края презентовали маршрут "Дорогами Ставрополья", общая протяженность которого составляет 350 км. Он включает в себя более 30 объектов, среди которых: гора Кольцо, Нарзанная галерея, храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках, Пятигорский ипподром, государственный музей-заповедник "Домик М. Ю. Лермонтова" и многое другое. Маршрут можно найти на платформе "Горизонты России".