"Т-Бизнес": более 17% нерезидентов регистрируют бизнес в сфере пассажирских перевозок

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 17% иностранных граждан, которые регистрируют свое дело в России через "Т-Бизнес", выбирают сферу пассажирских перевозок. Эта сфера остается самой востребованной среди нерезидентов, говорится в сообщении "Т-Бизнес".

"Сегмент иностранных предпринимателей в России стабильно растет. По данным Т-Бизнеса, в топ категорий, в которых нерезиденты чаще всего открывают бизнес в России входят пассажирские перевозки - 17,65%, электронная коммерция - 15,25%, строительство - 13,73% и услуги для физических лиц - 10,46%", - говорится в сообщении.

В число популярных категорий также входят розничная торговля товарами - 8,93%, кафе и рестораны - 4,79%, грузовые перевозки - 3,7%, ИТ и разработка ПО - 3,49%.

"Регистрация ИП для нерезидентов в России всегда была непростой из-за языкового барьера и незнания всех нюансов процесса", - отметил руководитель сегмента "Старт бизнеса" в "Т-Бизнесе" Дмитрий Трофимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что "Т-Бизнес" первым среди российских банков запустил сервис онлайн-регистрации ИП для нерезидентов РФ. "Мы сделали этот путь простым и понятным - теперь есть возможность зарегистрироваться онлайн, на каждом этапе клиента сопровождает консультант, который помогает пройти все этапы оформления документов быстро и без ошибок", - сказал Трофимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Онлайн-регистрация снимет ключевые барьеры, которые затрудняли выход иностранных граждан на легальный рынок, пояснили в сообщении. В частности, необходимость проверять документы перед отправкой в ФНС, самостоятельно взаимодействовать с налоговой и платить госпошлину.