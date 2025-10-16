Биткойн и Ethereum дешевели более чем на 2%

К 19:48 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $108,374 тыс.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрировала снижение более чем на 2%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 19:38 мск биткойн снижался на 2,69% и находился на уровне $107,872 тыс. К 19:48 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $108,374 тыс. (-2,14 %).

По данным Binance на 19:38 мск, курс Ethereum снижался на 2,63%, опускаясь до $3 880. К 19:48 мск криптовалюта ускорила снижение и находилась на уровне $3 909 (-1,97%).

По данным Coinmarketcap на 16 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,66 трлн. Из них $2,152 трлн (58,7%) приходится на биткойн, $468,661 млрд (12,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 218 тыс. трейдеров на сумму $685,15 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Порядка $512,43 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $172,72 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $230,12 млн, из которых порядка $173,85 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $56,26 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $142,41 млн, из которых порядка $100,74 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $41,67 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Hyperliquid - BTC-USD стоимостью $9,78 млн.