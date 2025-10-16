Шадаев: Max ежедневно используют 20 млн человек

Министр цифрового развития также отметил, что над мессенджером трудится большая команда, которая постоянно его дорабатывает

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Национальным месссенджером Max ежедневно пользуются 20 млн человек. Такие данные озвучил в Госдуме министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Национальный мессенджер набрал уже большую аудиторию в очень короткие сроки. Ежедневно, по данным, которые нам дают коллеги, им пользуются 20 млн человек", - сказал он.

Министр признал наличие "затыков" при таком стремительном росте, но отметил, что над Max трудится большая команда, которая постоянно его дорабатывает.

По состоянию на 15 октября в мессенджере было зарегистрировано 45 млн пользователей.