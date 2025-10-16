Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня вырос до 11,19 рубля

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 2,46%, до 2 607,78 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,14% - до 1 038,78 пункта. Курс юаня вырос на 21 копейку, до 11,19 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг торговался неоднородно, волатильность возросла. Во второй половине дня бенчмарк устремился выше 2 600 пунктов на сообщениях СМИ о том, что сегодня может состояться телефонный разговор лидеров РФ и США. <...> Еще одним драйвером для акций стало ослабление рубля. Нефть Brent между тем опускается все ближе к $60", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке были акции СПБ Биржи (+7,5%), без новостей, но, скорее всего, на возможном геополитическом смягчении, поскольку эти бумаги весьма чувствительны к новостям о санкциях или об их возможной отмене", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Среди других лидеров роста в составе индексов, по данным аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, оказались акции ПИК (+6,03%), "Аэрофлота" (+3,65%), ЮГК (+3,52%) и "Норникеля" (+3,42%).

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции энергокомпании "Интер РАО" (-1,4%), по-видимому, в ходе коррекции после вчерашнего роста.

Прогноз на 17 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 16 октября - 2 520 - 2 650 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-82 рубля, юаня - 11-11,3 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 550 - 2 650 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на завтра - 78-80 рублей, 93-95 рублей и 11-11,4 рубля, соответственно.