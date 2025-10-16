Силуанов: МВФ должен эволюционировать до института трансформации мировых финансов

Необходимо переходить к упреждающему регулированию и управлению глобальными рисками, считает министр финансов РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от антикризисного механизма до института управления трансформацией мировых финансов, приводятся слова министра финансов РФ Антона Силуанова в материалах на сайте МВФ к пленарному заседанию Международного валютно-финансового комитета.

"МВФ должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования - к институту управления трансформацией мировой финансовой системы. Необходимо переходить к упреждающему регулированию и управлению глобальными рисками. Фонд должен формировать долгосрочные ориентиры для глобальной экономической политики, помогая странам адаптировать макроэкономические, бюджетные и монетарные стратегии к новой технологической и финансовой реальности", - говорится в заявлении Силуанова.

По его мнению, в целях предотвращения материализации системных рисков, нависающих над мировой экономикой, "МВФ необходимо продолжить совершенствование традиционных механизмов - повысить эффективность двустороннего и многостороннего надзора, оказывать помощь странам-членам в укреплении институционального потенциала и продолжать совершенствование инструментария кредитования".