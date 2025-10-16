Силуанов: жесткая ДКП привела к существенному замедлению инфляции

Это позволило ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) привела к существенному замедлению инфляции в текущем году, приводятся слова министра финансов РФ Антона Силуанова в материалах на сайте МВФ к пленарному заседанию Международного валютно-финансового комитета.

"Жесткая денежно-кредитная политика привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году. Это позволило Банку России на трех последних заседаниях совета директоров, начиная с июня, снизить ключевую ставку в совокупности на 400 б. п., до 17% годовых", - отметил Силуанов.

Он напомнил, что с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году.

"В сочетании с ответственной бюджетной политикой это создает условия для формирования предсказуемой макроэкономической среды, благоприятной для долгосрочных инвестиций и роста производительности", - добавил министр.