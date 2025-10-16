Цена нефти Brent опустилась ниже $61 впервые с 7 мая 2025 года

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался до $57,4 за баррель

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $61 за баррель впервые с 7 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:51 мск, стоимость Brent снижалась на 2,42%, до $60,96 за баррель.

К 20:56 мск Brent замедлил снижение и торговался на уровне $60,99 за баррель (-2,37%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался на 2,48% - до $57,4 за баррель.