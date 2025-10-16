Reuters: Джузеппе Марсоччи стал генеральным директором Giorgio Armani

Он проработал в компании 23 года заместителем управляющего директора

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Итальянский дом моды Giorgio Armani назначил Джузеппе Марсоччи на пост генерального директора. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Марсоччи вступил в должность, которую ранее занимал основатель модного дома Джорджо Армани, умерший 4 сентября в возрасте 91 года.

Отмечается, что он проработал в компании 23 года заместителем управляющего директора. Последние шесть лет занимал должность главного коммерческого директора.

Назначение 61-летнего Марсоччи было единогласно предложено фондом Джорджо Армани. Новый руководитель немедленно приступил к обязанностям.

По данным агентства, Марсоччи будет курировать запланированную продажу 15% акций компании люксовым брендам - французскому концерну LVMH, итальянской EssilorLuxottica или L'Oreal.

Джорджо Армани - итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani. Его модный дом, основанный в 1975 году, оставался одним из немногих, не вошедших в крупные холдинги.