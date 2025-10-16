В ЮАР заявили, что критически важные минералы обсудят на саммите G20

Речь идет о создании международного механизма добычи, переработки, продаж и использования их в современной экономике, уточнил су-шерпа Холиса Мабхонго

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Вопросы создания международного механизма добычи, переработки, продаж и использования в современной экономике критически важных минералов стоят в повестке дня предстоящего в ноябре в Йоханнесбурге саммита лидеров стран Группы двадцати (G20), который пройдет под председательством ЮАР. Об этом сообщил су-шерпа от ЮАР в G20 Холиса Мабхонго.

"Мировой спрос на критические важные минералы переживает мощный рост, - сказал он на брифинге для прессы, проведенном МИД ЮАР в Претории в связи с саммитом G20. - Одним из основных вопросов на встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге станет согласование механизма по использованию критически важных минералов, начиная от их добычи и до использования в конечной продукции. Наша задача состоит в том, чтобы страны глобального Юга, где ведется добыча этих минералов, получали от них более значительную отдачу".

На Африку приходится до 30% от общемировых запасов критические важных минералов. В эту категорию входят металлы платиновой группы, редкоземельные металлы, литий, кобальт и ряд других ископаемых соединений. Они используются в изделиях, созданных на основе передовых технологий, и поставляются во все увеличивающихся объемах в энергетику и оборонную промышленность.

В свою очередь шерпа от ЮАР в G20 и генеральный директор Национального казначейства Дункан Питерс заявил на состоявшейся в Вашингтоне 16 октября четвертой встрече министров финансов и управляющих Центральных банков стран "двадцатки", что вопросы задолженности стран глобального Юга стоят в повестке саммита "двадцатки".

"Вопросы долга остаются в повестке дня, в том числе по проблеме кредитного статуса", - сказал он. ЮАР в качестве председателя G20 добивается принятия на саммите соглашения о сокращения долгового бремени стран глобального Юга за счет снижения для них процентных ставок по кредитам, предоставляемым международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк.

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. По его завершении председательство в "двадцатке" перейдет от ЮАР к США.