Самолет из Ижевска ушел на запасной аэродром

Еще несколько рейсов отложили из-за тумана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Ижевска в Москву, ушел на запасной аэродром в Пермь, еще несколько рейсов откладываются из-за тумана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор АО "Ижавиа" Александр Синельников.

"В Ижевске туман. Рейс 306 Москва-Ижевск ушел на запасной [аэродром] в Пермь. Рейс 307 Ижевск-Домодедово выполним на резервных Як42", - написал он.

Синельников добавил, что пассажиры и экипаж самолета, ушедшего на запасной аэродром, размещаются в гостиницах Перми.

Кроме того, по словам Синельникова, несколько рейсов отложено до нормализации погодных условий. Речь о рейсах из Перми, Домодедово и Калининграда.