Россия может начать строить в Афганистане малые ГЭС

Глава Минэнерго Сергей Цивилев провел переговоры с министром водных ресурсов и энергетики эмирата Абдулом Латифом Мансуром
18:53
обновлено 19:08
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев провел переговоры с министром водных ресурсов и энергетики Афганистана Абдулом Латифом Мансуром. В ходе встречи обсуждались перспективы в том числе строительства малых ГЭС, сообщило Минэнерго РФ.

"В ходе встречи обсуждались перспективы для развития сотрудничества в сфере электроэнергетики, в частности, строительство малых ГЭС", - говорится в сообщении.

Также была затронута тема подготовки кадров для работы в энергетической отрасли Афганистана.

Афганская сторона, в свою очередь, подтвердила заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества и нацеленность на интенсификацию контактов. 

