Словакия не поддержит новые санкции ЕС против РФ без решения проблем экономики

Словацкий премьер Роберт Фицо подчеркнул, что пришло время "громко сказать" о нуждах его страны, а не о том, что от Братиславы хотят другие

БРАТИСЛАВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержит принятие Евросоюзом новых санкций против РФ при отсутствии предложений по решению проблем словацкой промышленности и энергетики, использующих российские энергоресурсы.

"Пришло время громко сказать, что нужно нам, а не о том, что от нас хотят другие. На предстоящей неделе на заседании Евросовета опять будет идти речь прежде всего о помощи Украине, но куда делись темы, которые беспокоят нас дома? Словакия нуждается в реальной поддержке для своей автомобильной промышленности, в решении [высоких] цен на энергию и в плане, как обеспечить конкурентоспособность наших фирм в мире. Если у нас будет самое дорогое электричество и мы будем игнорировать автопроизводителей, то уже через пару лет у нас не будет ничего для [поставок] на экспорт. Поэтому я четко сказал, что без разумных предложений [Брюсселя] для промышленности и энергетики я не могу поддержать очередной пакет санкций [ЕС] против России", - написал Фицо в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Словакия, как он отметил, проводит суверенную внешнюю политику, которая должна быть ориентирована на все четыре стороны света и не может базироваться на замкнутой идеологии. "Война [на Украине] однажды закончится, и мы должны быть готовы к восстановлению нормальных отношений и возможностей в торговле [с РФ], которые укрепят нашу экономику", - написал Фицо.