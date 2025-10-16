В Южной Корее откроется выставка авиации и оборонной продукции

Организаторы ожидают 300 тыс. гостей

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Сеульская международная выставка аэрокосмической и военной техники ADEX-2025 начнет работу на авиабазе в городе Соннам. Как сообщили организаторы, участие примут около 600 компаний из 35 стран.

Выставка ADEX впервые состоялась в 1996 году и проводится каждые два года. В 2025 году мероприятие должно стать самым масштабным. В 2023 году участие приняли примерно 550 компаний из 34 государств. Организаторы ожидают 300 тыс. гостей, включая около 100 тыс. специалистов и экспертов, связанных с аэрокосмической отраслью и оборонным сектором. Выставочная площадь также оказалась на 58% больше на по сравнению с 2023 годом.

В этом году ADEX разделена на две части, которые пройдут на разных площадках. Рядовые посетители смогут оценить представленную технику с 17 по 19 октября на авиабазе вблизи города Соннам. С 20 по 24 октября на территории выставочного центра Kintex в городе Коян пройдут "деловые дни" для специалистов военно-промышленного комплекса и бизнеса. Южнокорейские СМИ поясняют, что сеульский аэродром будет нужен для приема иностранных гостей и глав государств, которые вскоре начнут прибывать на саммит АТЭС.

В пятницу состоится авиашоу, в котором свои навыки продемонстрирует пилотажная группа Black Eagles. Летчики ВВС Республики Корея совершат демонстрационные полеты на истребителях F-35A и южнокорейском KF-21. Последний еще находится в разработке. На земле для зрителей будут установлены самолеты F-16, F-35A, F-15K, KF-21, вертолеты, включая KAI LAH-1 и KUH, а также беспилотники. В некоторых случаях посетители смогут подняться на борт.

Будут также представлены образцы ПВО и другой наземной техники. "Сеульская выставка ADEX поднялась до уровня третьего [по значению] авиасалона в мире и ее позиции будут упрочены в этом году", - сказал ранее руководитель организационного комитета выставки Ли Ган Хи.

Компании-участники

В авиасалоне примут участие ключевые оборонные компании Республики Корея. Компания Hanwha, как ожидается, расскажет о своих наработках в сфере использования искусственного интеллекта и о новой модификации самоходной артиллерийской установки K9A3. В новой версии гаубицы будут использованы инженерные решения, которые развивают концепцию одновременного использования управляемой человеком техники и непилотируемых аппаратов. Эти системы позволят управлять САУ дистанционно, гаубица, как указывает местные издания, сможет двигаться и занимать позицию автономно. Кроме того, согласно планам, ее максимальная дальность стрельбы будет увеличена почти вдвое - до 80 км.

Hanwha также представит разработку "Чхонму 3.0", в центре которой барражирующий боеприпас, способный поражать цели с высокой точностью на расстоянии до 100 км. Это вооружение будет совместимо с существующими реактивными системами залпового огня "Чхонму". На выставке также можно будет увидеть "боевую машину пехоты нового поколения" - K-NIFV.

Компания LIG Nex1 представит макеты ракет средней и малой дальности класса воздух - воздух, которые собираются устанавливать на истребитель KF-21 южнокорейской разработки. Hyundai Rotem, как ожидается, позволит взглянуть на танк K2PL, разработанный специально для экспорта в Польшу.