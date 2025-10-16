Red Wings увеличила перевозки пассажиров российскими самолетами

В пиковый сезон отпусков на регулярных рейсах было перевезено 1,089 млн пассажиров, на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings (входит в госкорпорацию "Ростех") за январь - сентябрь 2025 года перевезла 1,525 млн пассажиров на отечественных воздушных судах, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

В пиковый сезон отпусков (май - сентябрь) на регулярных рейсах было перевезено 1,089 млн пассажиров, на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В авиакомпании отметили, что показатель занятости пассажирских кресел составил 87% (годом ранее - 83%).

В парке авиакомпании Red Wings эксплуатируются преимущественно отечественные авиалайнеры, из них - 22 самолета SSJ-100. Также авиакомпания использует самолеты Ту-204/214. Регулярные маршруты Red Wings выполняет только на российских воздушных судах.