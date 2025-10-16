РЭО впервые выпустит зеленые облигации на 17,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) выпустит зеленые облигации для финансирования строительства комплекса переработки отходов "Новоселки" в Санкт-Петербурге. Средства в объеме 17,2 млрд рублей будут использованы на предоставление займа компании "Невский экологический оператор", сообщает пресс-служба РЭО.

"РЭО выпустит зеленые облигации для финансирования строительства комплекса переработки отходов "Новоселки" в Санкт-Петербурге. Объем эмиссии составит 17,2 млрд рублей. Средства будут использованы на предоставление займа компании "Невский экологический оператор". Соответствие принципам зеленых облигации подтвердило агентство "Эксперт РА". Также оно выдало заключение о соответствии инвестпроекта критериям зеленого финансирования", - говорится в сообщении.

Проектная мощность комплекса "Новоселки" составит 600 тысяч тонн твердых коммунальных и крупногабаритных отходов в год. Это четверть от общей потребности Санкт-Петербурга в мусороперерабатывающих мощностях. Предприятие планируют запустить в 2027 году.

"Мы нацелены на повышение уровня экологической безопасности и качества жизни населения, а также на формирование условий для перехода к экономике замкнутого цикла. Для этого работаем над созданием инфраструктуры переработки отходов. Одним из инструментов финансирования новых предприятий являются зеленые облигации. При этом мы считаем важным этапом их независимую верификацию", - заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Все показатели проекта позволяют достигать экологических эффектов, соответствующих национальному проекту "Экологическое благополучие" и федеральному проекту "Экономика замкнутого цикла". В соответствии с политикой зеленого финансирования РЭО обязуется ежегодно составлять отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций.

"Процедура отбора проектов для финансирования через инструмент зеленых облигаций осуществляется в соответствии с политикой зеленого финансирования и иными положениями РЭО. Наш совет рассматривает проект на соответствие зеленым требованиям, а также определяет соответствие стандарту социально-экологических приоритетов в управлении. Он является приложением к политике зеленого финансирования эмитента. С учетом рекомендаций совета органы управления компании принимают решение о финансировании проекта", - добавила председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик.