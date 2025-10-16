Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Она превысила $4 350 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $4 350 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 01:00 мск, цена на драгметалл составляла $4 354 за тройскую унцию (+2,5%).

По состоянию на 01:15 мск, стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 367,8 за тройскую унцию (+2,83%).