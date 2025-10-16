Россельхозбанк заявил о росте трат россиян в Китае

Траты российских туристов в КНР во время национальных праздников выросли почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Траты российских туристов в Китае в период празднования Дня образования КНР и Праздника середины осени (1-8 октября) выросли почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в Россельхозбанке, проанализировавшем операции по картам UnionPay.

"Введение безвизового режима произошло как раз перед началом недельных празднований образования КНР - периода, когда туристы традиционно активно едут в Китай. Наша статистика подтверждает, что российские путешественники воспользовались новой возможностью", - отметила руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Бирюкова.

Аналитики банка определили топ-5 направлений по объему трат. Первую позицию занял Шанхай, где траты выросли в восемь раз по сравнению с 2024 годом, что составляет 22% от общего числа трат по UnionPay за этот период в Китае. На следующих строках обосновались Хайнань (16%), где российские туристы потратили в 5,6 раза больше, Пекин (13%) - траты выросли в 7,1 раза. Примечательно, что интерес российских туристов возрастает в сторону тропического приморского направления - Санья (4%), там туристы потратили в семь раз больше, чем годом ранее. Пятерку городов - лидеров по количеству трат замыкает Гуандун (3%), где объем трат увеличился в 13 раз по сравнению с 2024 годом.

Число бронирований поездок в КНР выросло на 20% уже через месяц после открытия безвизового режима. Сейчас в Китай осуществляется 200 рейсов в неделю. По данным Ассоциации туроператоров России, число поездок в Китай увеличится на 30-40%.