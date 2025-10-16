В аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля ввели ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Аэропорты Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Нижнекамск (Бегишево), Нижний Новгород (Стригино), Сочи, Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.