"Известия": госзакупки импортных катетеров и стентов хотят ограничить

Такие ограничения обеспечат поддержку российским производителям, стимулируя рост объемов производства и открытие новых предприятий, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минпромторг выдвинул предложение ограничить госзакупки импортных катетеров и стентов для коронарных артерий. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства с поправками в перечень иностранных товаров, работ и услуг, запрещенных или ограниченных к ввозу.

По данным газеты, в проекте также предлагается дополнить перечень импортных товаров, работ и услуг, в отношении которых устанавливается ограничение закупок для государственных и муниципальных нужд. В этот перечень могут войти "катетер баллонный стандартный для ангиопластики", "стенты для коронарных артерий, выделяющие лекарственное средство, стенты для коронарных артерий, металлические непокрытые". При этом в случае наличия в госзакупках заявок от отечественных производителей таких медицинских изделий любые импортные продукты должны быть отклонены.

"Производственные мощности российских предприятий составляют более 700 тыс. коронарных стентов и 650 тыс. баллонных катетеров в год. Отмечается, что по информации, представленной "Наномед", потребности рынка в 2021 и 2022 годах в стентах коронарных составляли порядка 300 тыс. и 330 тыс. соответственно, и 489 тыс. и 537 тыс. катетеров баллонных. Это подтверждает возможности отечественных предприятий обеспечить потребности системы здравоохранения в соответствующей продукции в полном объеме", - приводит издание текст из пояснительной записки к документу.

По информации Минпромторга, в России оперируют не менее семи производителей таких медизделий: "Р-Васкулар", "Ангиолайн", "Стентоник", "Наномед", "НПК "Эвипро", "РК групп" и "Стентекс". Ограничения могут обеспечить поддержку российским производителям, стимулируя увеличение объемов производства и открытие новых предприятий. Кроме того, предложенные меры приведут к снижению цен за счет производства катетеров и стентов на территории РФ и минимизации применения механизма закупок дорогих импортных товаров.

"При этом все ограничения предусматривают, что если не удовлетворяется хотя бы одно установленное требование, то закупки проводятся без предоставления преференций локальным производителям и на конкурс допускаются все участники. При наличии конкретных обоснований заказчик может указывать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские, функциональные, технические, качественные характеристики товара, не предусмотренные каталогом товаров, работ, услуг", - уточнили газете в Минпромторге.

Проект постановления проходит необходимые согласительные процедуры, после чего будет внесен в правительство, добавили в ведомстве.