НБКИ: доля отказов по заявкам на розничные кредиты выросла на 0,3 п.п.

Среди 30 регионов - лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли отказов в сентябре были отмечены в Забайкальском крае, Кемеровской области и Краснодарском крае

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в сентябре увеличилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и оставила 77,7% (в августе - 77,4%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты выросла на 0,2 п.п. (в 2024 году - 77,5%).

Среди 30 регионов - лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли отказов в сентябре этого года были отмечены в Забайкальском крае (79,9%), Кемеровской области (79,7%), Краснодарском крае (79,6%), а также в Омской (79,5%) и Новосибирской (79,4%) областях. А наименьшие доли отказов были зафиксированы в Нижегородской области (73,2%), Москве (73,6%), Удмуртской Республике (73,9%), Воронежской области (73,9%) и Санкт-Петербурге (74,7%).

При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в сентябре по сравнению с августом была зафиксирована в Москве (+1,1 п.п.), Забайкальском крае (+0,9 п.п.), Санкт-Петербурге (+0,9 п.п.), а также в Иркутской (+0,8 п.п.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (+0,8 п.п.) областях. Однако в Ростовской, Саратовской областях и в Приморском крае этот показатель за месяц не изменился.

"Одобрение розничных кредитов остается на относительно низком уровне. Снижения ключевой ставки до 17% и последовавшего за этим сокращения полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества. <..> Единственный клиентский сегмент, в котором сохраняется высокий уровень одобрения (и даже растет) - заемщики с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга - более 750 баллов). Конкуренция в борьбе за таких клиентов у банков только нарастает", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.