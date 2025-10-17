Сбер: рынок ипотеки на юге России к концу года вырастет до 275 млрд рублей

Основными драйверами роста южного рынка недвижимости остаются применение льготных госпрограмм и расширение предложения девелоперами видов расчетов, отметили в банке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Объем жилищного кредитования в южных регионах России, по прогнозам экспертов, к концу года при поддержке Сбера вырастет до 275 млрд рублей. Этому поспособствуют, в частности, льготные госпрограммы и растущая востребованность механизма эскроу-счетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Впервые за долгое время ключевая ставка уменьшилась в июне до 20%, затем в июле до 18%, и последнее изменение до 17% произошло в середине сентября.

"Основными драйверами роста южного рынка недвижимости во второй половине 2025 года остаются применение льготных госпрограмм, расширение предложения девелоперами форматов и видов расчетов, а также растущая востребованность механизма эскроу-счетов. На 1 октября 2025 года в Юго-Западном банке с их помощью накоплено 337 млрд рублей. Также видим с начала года высокий спрос на ИЖС практически во всех южных крупных и малых населенных пунктах: загородное жилье с ипотекой за 9 месяцев купили на 8 млрд рублей. С учетом всех этих факторов ожидаем, что к концу года в южных регионах России рынок ипотеки при поддержке Сбера вырастет до 275 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что регионы юга России и СКФО входят и в число лидеров по динамике роста сделок с недвижимостью за собственные средства. За девять месяцев 2025 года при поддержке Сбера здесь проведены около 21 тыс. сделок без ипотеки. Причем в июле-сентябре на юге и в СКФО их заключено в два раза больше, чем по итогам первого квартала 2025 года. В топ-5 по динамике роста в этом сегменте рынка недвижимости находятся Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Крым и Севастополь.