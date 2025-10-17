В Новосибирской области в новые проекты планируют вложить около 20 млрд рублей

В частности, в регионе начали реализацию проектов по строительству производства продуктов питания стоимостью 11 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Реализация шести частных проектов с общим объемом инвестиций порядка 20 млрд рублей стартовала в Новосибирской области в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона.

"В 2025 году при поддержке правительства Новосибирской области на территории Новосибирской области реализуется более 40 инвестиционных проектов на общую сумму более 200 млрд рублей" - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в 2025 году начата реализация проектов по строительству производства продуктов питания ООО "Сэлтикс Сиберия" стоимостью 11 млрд рублей; строительству производственно-распределительного центра "Садовый" для сегментов ретейла и e-commerce ООО "Санрайз" (4,2 млрд рублей); модернизации технопарка "Новониколаевский" ООО "Технопарк Ново-Николаевский" (1,3 млрд рублей; созданию многофункционального комплекса Научно-технического парка Академгородка (1,3 млрд рублей); строительству многофункционального спорткомплекса "Академия волейбола" ООО "Спортинвест" (1,4 млрд рублей); строительству семейного спортивно-оздоровительного комплекса ООО "Бердский залив" (0,7 млрд рублей). Стоимость указана без учета НДС.

Объем инвестиций в основной капитал области оценивается в 628,2 млрд рублей при индексе физического объема инвестиций в основной капитал 101,5% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года. За первую половину 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 219,9 млрд рублей, что на 8,8% выше уровня на такой же период 2024 года.

Объем инвестиций в основной капитал Новосибирской области достиг исторического максимума по итогам 2024 года - более 590 млрд рублей. Это на 180 млрд больше прогнозного значения. Область заняла третье место среди регионов Сибири по этому показателю.