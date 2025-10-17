В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, направлявшийся в Сочи.