В ЦБ заявили о росте спроса на кредиты от сельхозпроизводителей на юге России

В докладе Банка РФ "Региональная экономика: комментарии ГУ" сказано, что эта тенденция связана с улучшением ценовых условий кредитования

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Банки зафиксировали рост спроса на 26,1% на кредиты со стороны крупных сельхозпроизводителей, торговых компаний и промышленных предприятий юга России - Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. Рост связан с улучшением ценовых условий кредитования, следует из данных, опубликованных в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

"На начало сентября рост совокупного кредитного портфеля ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. В корпоративном сегменте вырос спрос на кредиты со стороны крупных сельхозпроизводителей из Краснодарского края, а также торговых компаний Ростовской области и промышленных предприятий Ставропольского края", - говорится в материалах.

Там также отмечается, что рост спроса обусловлен улучшением ценовых условий кредитования, и эта тенденция к увеличению продолжилась в сентябре и октябре. Так, согласно данным из доклада ЦБ, в августе 2025 года в Южном ГУ число кредитов нефинансовым организациям увеличилось на 26,1% в сравнении с прошлогодними показателями.

Кроме того, на юге РФ увеличился портфель потребительских и ипотечных кредитов: приток средств населения на вклады в августе продолжился, несмотря на снижение доходности депозитов. Однако при этом, как подчеркивается в материалах, банки ожидают замедления роста остатков на срочных вкладах населения.