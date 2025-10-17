Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии растет на 4,46%

К 07:15 мск он находился на отметке 2 713,76 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии вырос на 4,4% и находился на уровне 2 722,55 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

К 07:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 713,76 пункта (+4,06%).

Вечером в четверг индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии демонстрировал рост более чем на 6% и превысил 2 700 пунктов впервые с 29 сентября 2025 года. Такая динамика была отмечена на фоне подробностей по итогу телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.