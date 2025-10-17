В РФ предложили ввести процедуру регулярного обновления параметров энергоотбора

В конце октября завершится прием заявок на участие в конкурсе, который покажет заинтересованность или незаинтересованность отрасли, рассказала председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Энергетики считают необходимым ввод процедуры по регулярному обновлению параметров конкурентных отборов мощности и модернизации (КОММод) энергообъектов для более эффективной работы отрасли. Об этом ТАСС сообщила председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина в кулуарах Российской энергетической недели.

По ее словам, новые параметры отбора, утвержденные правительством, больше соответствуют запросам отрасли. "Понятно, что они лучше для отрасли относительно старых, но старые параметры были уже достаточно давно. Они были в 2019 году приняты и создавались на базе 2017-2018 годов. Сейчас параметры КОММод однозначно лучше и заметно выше, чем предыдущие, но они тоже делались на базе предыдущих лет", - пояснила Панина.

Она уточнила, что в конце октября будет завершен прием заявок на участие в конкурсе, который покажет заинтересованность или незаинтересованность отрасли.

"Какую проблему мы поднимаем как "Совет производителей энергии" - параметры приняты, но они все-таки основаны на базе предыдущих лет. Они были уже предложены ровно год назад. <...> Поэтому для того, чтобы уточнять эти параметры, нужно вводить какую-то регулярную процедуру. Мы сейчас про это говорим очень много. Системно эти параметры нужно регулярно обновлять", - сказала Панина.

В начале октября в Минэнерго сообщили ТАСС, что министерство видит интерес большого числа генерирующих компаний в участии в новом отборе проектов модернизации тепловой генерации.

Ранее правительство утвердило новые параметры при отборе проектов модернизации. Срок отбора объектов с запланированным вводом в эксплуатацию в 2029 году был перенесен с 1 на 31 октября текущего года.

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года до 47 ГВт энергомощности в целях замедления темпа старения оборудования и повышения надежности энергоснабжения потребителей. Модернизация мощностей, отобранных в рамках КОММод, финансируется за счет платежей промышленных потребителей.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже ведутся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.