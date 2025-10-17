Сбер: число сделок по покупке жилья без ипотеки за полгода на юге РФ удвоилось

Лидерами по приобретению жилья остаются Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Число совершенных жителями южных регионов России покупок жилья без ипотеки за полгода удвоилось. При этом уверенный рост спроса на покупку недвижимости как за собственные средства, так и с привлечением ипотеки зафиксирован с середины лета, сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Впервые за долгое время ключевая ставка уменьшилась в июне до 20%, затем в июле до 18%, и последнее изменение до 17% произошло в середине сентября.

"Видим рост спроса на покупку недвижимости как за собственные средства, так и с привлечением ипотеки. Особенно уверенный - с середины лета. За полгода число сделок на юге России без ипотеки удвоилось, динамика роста объема полученных жилищных кредитов с начала июня 47%. Суммарно за 9 месяцев года мы уже помогли 26 тысячам семей купить жилье на первичном рынке на 131 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ларису Безделеву.

В сообщении уточняется, что лидерами по приобретению жилья традиционно остаются три крупнейших региона - Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. На них пришлось 81% инвестиций в покупку новостроек. На вторичном рынке заключено около 21 тыс. сделок на 56 млрд рублей, где также три четверти вложений - доля Кубани, Ростовской области и Ставрополья.

За девять месяцев 2025 года банк помог жителям юга России и Северного Кавказа получить 48 тыс. жилищных кредитов на 187 млрд рублей. Три четверти от общей суммы ипотечной поддержки пришлось на регионы ЮФО, более 24% - на СКФО. Также аналитики "Сбера" отмечают и быстрорастущий спрос на покупку квартир, домов и апартаментов за собственные средства: за последние полгода их число в южных регионах России удвоилось, добавили в пресс-службе.